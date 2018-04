Porsche op de Oldtimer-Grand-Prix 2009 op de Nürburgring

Door: REDACTIE

Van 7 tot 9 augustus gaat op en rond de vermaarde Nürburgring in de Duitse Eifel - +/- 285 km vanuit Brussel - de Oldtimer-Grand-Prix 2009 door, de 37e editie al en een onbetwiste publiekstrekker. Dit jaar zal het 'Porsche Classic'-departement grootschalig aanwezig zijn om er de autosportgeschiedenis van het merk extra in de schijnwerpers te plaatsen. Het 'Porsche Classic klantencentrum' zal er uitpakken met al haar mogelijkheden voor het verzorgen van Porsche old- en youngtimers. 'Porsche Classic' zal niet minder dan 12.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte invullen direct naast het circuit. De bezoekers zullen er uitgebreid kennis kunnen maken met alle diensten voor herstelling, conservering, onderhoud, restauratie en de toelevering van originele onderdelen. Porsche betrekt bij deze gelegenheid ook een aantal zorgvuldig geselecteerde onderdelenleveranciers, die er hun kennis zullen delen met de geïnteresseerde Porsche-fans. In de Porsche Classic tent staan specialisten uit Zuffenhausen en de toeleveranciers voor het speciale Porsche Classic departement ter beschikking voor een deskundig advies m.b.t. de restauratie en verzorging van om het even welke Porsche-klassieker.

De grootschalige aanwezigheid n.a.v. de Oldtimer-Grand-Prix 2009 heeft nog andere oorzaken. Zo wordt Professor Dr. Ing. h.c. Ferdinand Anton Ernst ‚Ferry' Porsche op 19 september precies 100 jaar oud. Ferry Porsche heeft er altijd voor gezorgd dat naast het succes van de 911 ook andere projecten konden ontkiemen. Dat was o.a. het geval voor de 914, bijgenaamd de 'VolksPorsche' en de legendarische Le Mans winnaar - de 917 - die door het Britse magazine 'Motor Sport' werd uitgeroepen tot de meest fantastische racewagen uit de geschiedenis. Zowel de 914 als 917 vieren dit jaar hun veertigste verjaardag. Naast het 'Porsche Classic'-departement zullen de bezoekers de afdelingen 'Exclusive & Tequipment' alsook 'Porsche Design Driver's Selection' kunnen bewonderen. Porsche verwacht ook dat een 700 merkfanaten met niet minder dan 400 Porsches uit gans Europa naar de Nürburgring zullen afzakken tijdens de driedaagse van 7 tot 9 augustus 2009.

Bij de blikvangers die het 'Porsche Classic'-departement zal tentoonstellen hoort de politie-Porsche die door Ferry Porsche in 1996 persoonlijk werd overhandigd. Het gaat om de miljoenste door Porsche geproduceerde auto, een 911 / modelreeks 993, die meteen ook het einde van het luchtgekoelde tijdperk symboliseert. De auto werd door het 'Porsche Classic'-departement in nieuwstaat gerestaureerd en schittert vandaag in het gloednieuwe Porsche-museum. Vanaf 1 augustus zal het departement ook instaan voor de restauratie van alle 993-modellen gebouwd tussen 1993 en 1998, die nu als youngtimer gelden.

Niet minder aantrekkelijk is de collectie van de Japanse piloot en Porsche-fan Tetsu Ikuzawa. Ikuzawa was in 1967 de enige Japanse Porsche-fabriekspiloot. Hij won met een 906 de Japanse Grand Prix. In 1969 kocht hij zich in Groot-Brittannië waar hij toen woonde een signaalgele 911 S Targa (170 pk). Na een minutieuze zoektocht over de ganse wereld, vond hij deze wagen ergens in een loods in het Japanse Nogano terug en kocht hem opnieuw. De auto was niet langer geel, maar zwart en was verminkt met een RS-achtervleugel. Het 'Porsche Classic'-departement kreeg de opdracht om de auto opnieuw in originele staat te restaureren zoals hij in 1969 de fabriek verliet. Als Porsche-fan bestelde hij bij de afdeling 'Exclusive' een actuele Carrera 4S Targa (modelreeks 997) met identiek uitzicht als zijn gerestaureerde 911 S Targa.

Sinds de oprichting van het merk heeft Porsche een bijzondere band met de Nürburgring. Al van bij het heropleven van de Duitse autosport na de tweede wereldoorlog bewezen Porsches 356 en 550 hun uithoudingsvermogen op het moeilijke circuit met zijn beruchte 'Nordschleife'. Tijdens de Grote Prijs van Duitsland in 1953 liet Hans Herrmann zich opmerken door met zijn Porsche 550 Spyder de overwinning binnen te rijden en een record te vestigen in de 1500cc klasse. Ook bij de '1000 km van de Nürburgring' was het een Porsche 550 A Spyder die in 1956 voor vuurwerk zorgde met Wolfgang Graf Berghe von Trips en Umberto Maglioli aan het stuur. In 1962 konden Graham Hill en Hans Herrmann met hun Porsche 718 W-RS beslag leggen op een derde plaats en dat tegenover de veel krachtiger 3.0-concurrentie. In 1967 wist Porsche zich voor het eerst als absolute winnaar van de '1000 km van de Nürburgring' te klasseren met een 2.0 910 prototype bestuurd door Udo Schütz en Joe Buzetta. De eerste vier plaatsen werden bezet door Porsche 910; op de zesde plaats volgde nog een Porsche 906 Carrera 6. Nog een hoogtepunt was de dubbele zege in 1968, binnen gereden door Jo Siffert en Vic Elford aan het stuur van een Porsche 908 KH, gevolgd door Hans Herrmann en Rolf Stommelen in eenzelfde Porsche 907-8 KH. Een jaar later zegevierden Jo Siffert en Brian Redman en werden de eerste vijf plaatsen bezet door Porsche 908/02. De triomftocht van Porsche ging onverminderd door met o.a. een overwinning in de 1000 km editie 1983 voor Jochen Mass en onze landgenoot Jacky Ickx aan het stuur van een 956. Na hen volgden nog twee Porsches 956 op de tweede en derde plaats. Het enorme potentieel van de Groep C-Porsches werd in de verf gezet door Stefan Bellof, die tijdens een trainingsronde voor de 1000 km in 1983 met zijn 956 het record verbeterde met een gemiddelde snelheid van meer dan 200 km/u over een ganse ronde. Het jaar daarop besteeg Bellof samen met Derek Bell het hoogste schavotje. In 1985 deed Bell het nog eens over met Hans-Joachim Stuck als kompaan aan het stuur van een Porsche 962 C. De overwinningstraditie wordt door Porsche ook vandaag in ere gehouden en wel met de 24-Uren van de Nürburgring, waar dit jaar Marc Lieb, Timo Bernhard, Romain Dumas en Marcel Tiemann voor de derde opeenvolgende maal zegevierden. Hun strijdwapen: een Porsche 911 GT3 RSR