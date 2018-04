Britse politie rijdt met Lexus IS-F

Door: BV

De Subaru Impreza is de grote vijand van wie bij de linksrijders over de (kleine) plas een zware voet heeft. Of liever, was, want de agenten van het Britse Koningkrijk hebben nieuw speelgoed gekregen. Bij de Humberside Police wordt de Impreza ingeruild voor een Lexus IS-F. Een gewichtige beslising, waar het korps een gans jaar mee bezig is geweest. Uiteindelijk viel de keuze op de 423pk sterke 5-liter achtpitter die IS-F naar 100km/u katapulteert in 4,8 tellen en het pas bij 270km/u voor bekeken houdt.