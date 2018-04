Mijn Porsche Panamera

Door: REDACTIE

De lang verwachte 4-deurs Porsche Panamera loopt nog maar net met mondjesmaat binnen bij de Belgische dealers, of de dromen van de potentiële kopers worden nog meer aangewakkerd met een waslijst bijzondere opties. Genieten op maat is de leuze en wie op weg is om een bestelbon te tekenen, kan zich maar best vooraf goed verdiepen in de mogelijkheden om zeker geen enkele kans onbenut te laten!

Porsche stelt twee 'richtingen' voor: Porsche Exclusive dat vooral op een doorgedreven individualisering mikt, met de fijnste materialen, en Porsche Tequipment dat de GT sportiviteit op maat verleent. Zo kan elke nieuwe Panamera dankzij het Exclusive- en Tequipmentprogramma de fabriek verlaten als een uniek exemplaar, de weerspiegeling van de eigen kijk op autodesign. Porsche Exclusive legt de nadruk op artisanaal maatwerk, het paren van de beste materialen als leder, hout, aluminium of carbon aan de zorgvuldige en vakkundige verwerking ervan. De jarenlange ervaring van de Exclusive-specialisten blijkt in het bijzonder uit de ambachtelijke verwerking van de edelste houtsoorten, waardoor het unieke karakter van deze materialen optimaal tot zijn recht komt. De meest exclusieve interieuraankleding voor de Porsche Panamera is ontegensprekelijk het 'Yachting Mahagoni'-houtwerk, geïnspireerd op de exclusieve jachtbouw. Donker mahoniehout wordt afgewisseld met fijne accenten in licht esdoornhout. Het interieurpack 'Yachting Mahagoni' omvat de sierlijsten in het instrumentenbord, de protieren en de decoratieve afdekking in de middenconsole. Wie nog verder wil gaan, kan de handgrepen tegen de dakhemel en het driespakige multifunctiestuur eveneens bestellen in 'Yachting Mahagoni'. De exclusieve opwaardering van het interieur kent nauwelijks grenzen. Zo kunnen de lamellen van de ventilatieopeningen, de zonnekleppen, de binnenspiegel, de stuurkolom en de console tussen de voor- en achterzetels volledig met leder worden overtrokken. Een andere optie is het overnemen van de koetswerklakkleur voor de lamellen van de ventilatieopeningen en de sleutel van de auto. Nog een aanrader is het stansen van het Porsche-wapenschild in de hoofdsteunen van de voor- en achterzetels. Wie de PDK-versnellingsbak aankruist op de bestelboon, kan een schakelpook in aluminium met een uniek design overwegen. Nog meer hoofdbrekens bezorgt de kleurkeuze voor de wijzerplaten van de instrumenten en de 'Sport Chrono'-stopwatch: Luxorbeige, Indisch Rood en Carrarawit vechten om de eer. Neem ook geen genoegen met de standaard veiligheidsgordels, maar ga voor exemplaren in zilvergrijs of Indisch Rood. Geen enkel detail mag ontsnappen en zo eisen ook de optionele deurdrempellijsten in carbon of geborsteld aluminium, met of zonder verlichting, de aandacht op. Wie van zoveel keuzemogelijkheden en niet minder beslissingen dorst zou krijgen, wordt geholpen door het koelvak met 10,5 liter inhoud in de rugleuning tussen de beide individuele Panamera-achterzetels. Het in- en uitschakelbare koelvak kan tot een temperatuur van ca. 6 °C koelen. Een paar glazen met het Porsche-logo krijg je zomaar cadeau!

Nu de drank geregeld is, mag het entertainment aanrukken. Kruis de twee draaibare 7"-kleurenschermen met hoge resolutie, DVD-speler en draadloze infraroodhoofdtelefoons aan voor verwenning van de passagiers achterin. De schermconsoles zijn met leder bekleed en beschikken over een USB-aansluiting. Het exterieurdesign van de Panamera kan opgewaardeerd worden met luchtinlaatroosters in koetswerkkleur vooraan en/of gelakte luchtuitlaatroosters in de vleugels achter de voorwielen, alsook eveneens in koetswerkkleur gelakte onderzijde en diffuser achteraan. Ongewoon voor een zo fraaie auto als de Porsche Panamera is het aanbod daktransportsystemen. Er is zelfs een matzwarte aluminium fietsendrager voor montage op een trekhaak beschikbaar. Willen ze de Panamera misschien ook inschrijven voor de in Nederland populaire verkiezing 'trekauto van het jaar'?