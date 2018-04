Infiniti M virtueel onthuld

Door: BV

Nissan's luxemerk Infiniti heeft een nieuwe topsedan alvast virtueel onthuld. De M is niet nieuw in het gamma van de constructeur, maar deze nieuwe generatie trekt een resoluut sportievere kaart. De wulpse lijnen zijn gebaseerd op het Essence studiemodel dat in Genève stond te pronken. En omdat de Europese constructeur sinds dit jaar ook bij ons actief is, komt hij ook in ons land in de showroom.

De M wordt gepresenteerd met een 3,7l dikke zescilinder en een achtpitter (beiden met cilinderbalken in v-vorm) die liefst 5,6l slagvolume heeft. De eerste tikt af boven 300pk, de tweede wordt meer dan 400 paarden rijk, maar heeft geen Europese ambities. In plaats daarvan belooft Infiniti een potige dieselcentrale met minstens 200pk en een koppel dat kan wedijveren met dat van de achtcilinder. En er zijn nog meer beloften... Materialen van de hoogste kwaliteit, een audiosysteem om U tegen te zeggen en nieuwe veiligheidssnufjes bijvoorbeeld. In die laatste categorie valt vooral het dodehoek-systeem op. Dat waarschuwt niet alleen wanneer je een medeweggebruiker over het hoofd ziet, het geeft via het stuur zelfs een impuls om je weer op weg naar je eigen rijbaan te zetten.