Kia Venga debuteert in Frankfurt

Door: BV

Kia en alliantiepartner Hyundai willen een stuk van de taart in alle volumesegmenten. Kleine éénvolumers zijn de jongste tijd populair, dus ook daar wil Kia van zich laten horen. Het toonde ons al een studiemodel (No3, in maart op het Autosalon van Genève) van een compacte monovolume voor het B-segment en in Frankfurt zal de productieversie staan pronken. De Koreanen dopen de creatie "Venga".

De Venga is op Europese bodem ontwikkeld en getekend. De auto voor het B-segment tikt uiteindelijk af op een lengte van 4,07m - riant voor z'n klasse. Bovendien zet Kia de wielen ook nog eens bijzonder ver uit elkaar. De wielbasis bedraagt 2,61m en dat moet binnen het segment zowat een recordwaarde zijn. Omdat ook de daklijn nog eens tot 1,6m strekt, kan Kia met een gerust hart een riant binnenruim beloven. Een deelbare en verschuifbare achterbank die in neergeklapte toestand een vlakke laadvloer achterlaat, moet ervoor zorgen dat de bagage net zo makkelijk mee kan als de passagiers. Wie op licht gesteld is, zal zich verheugen op een panoramisch dak. Dat wordt optioneel leverbaar op de topversies.

Onder de kap komen benzine- en dieselmotoren met een slagvolume van 1.4 tot 1.6l en vermogens van 75 tot 115pk. Alle motoren voldoen vanzelfsprekend (want het is inmiddels verplicht voor nieuwe modellen) aan de Euro V-emissienormen én -opmerkelijker- elke centrale zal zich optioneel laten paren aan een start/stop-systeem dat vooral in de stad het verbruik en de CO2-uitstoot drukt.