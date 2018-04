Meer details Peugeot RCZ

Door: BV

Peugeot had eerder al informatie gesijpeld over de eigenzinnige 2+2 met 308-DNA - RSZ. En nu zijn er over het buitenbeentje weer wat meer details bekendgemaakt. Peugeot troont de gespierde sportieveling met bubbelvormig dakpaneel immers mee naar het Autosalon van Frankfurt, en dat wordt volgende maand al gehouden.

Laat ons aftrappen met de afmetingen. De RCZ wordt 4,29m lang en 1,85m breed (excl. buitenspiegels). Dat is flink breder dan de vijfdeurs 308 en het spoor werd dan ook een stuk breder. Aan de voorzijde voegt peugeot 5,5cm tussen beide wielen toe. Achteraan gaat wordt het spoor ruim 7cm breder. En omdat de hoogte nu op amper 1,36m aftikt gaat het zwaartepunt ten opzichte van de berline ook flink omlaag. Daar wordt liefst 4cm winst geboekt, en dat zal zich laten voelen in het bochtengedrag. Een optioneel dakpaneel in carbon kan dat nog enkele extra millimeters naar beneden halen. Aan boord zoals gezegd plaats voor twee volwassenen en twee noodzitjes. De bagagecapaciteit bedraagt 384l en is uitbreidbaar door de achterbank plat te leggen. Pers je de ruimte onder de zeer schuine daklijn vol, dan krijgt je er 760l in.

De 2.0l dieselmotor levert 163pk en stoot niet meer dan 139gr/km uit. In Frankfurt stelt Peugeot op basis van diezelfde dieselcentrale ook al een hybride voor die zelfs met 95gr/km genoegen neemt, maar die is (nog) niet leverbaar. Wie voor benzine opteert, krijgt de samen met BMW ontwikkelde 1.6l viercilinder turbo onder de kap. Die houdt 200 paarden aan de teugels en presteert het om de RCZ in 7,6 tellen vanuit stilstand tot 100km/u te bewegen. Ongeacht het type brandstof levert Peugeot een handbediende zesbak en wordt het vermogen aan de voortrein toevertrouwd. Een gerobotiseerde gangwissel is nog in de maak. Peugeot heeft overigens nog wel even tijd want het model wordt niet vroeger dan volgend voorjaar op de consument losgelaten. Dan start de productie; niet bij Peugeot zelf, maar in Oostenrijk bij Magna Steyr.