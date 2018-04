Seat Leon Cupra R doet er schepje bovenop

Door: BV

Aan sportieve modellen binnen het Seat-gamma geen gebrek. Van de Leon is er al een Leon FR met 211pk als benzine of 170 noeste dieselpaarden en de Leon Cupra tikt af op 240pk. Een pittig vermogen dat wordt onttrokken aan hetzelfde 2-liter-blok als de FR onder de kap heeft, maar meer lucht door z'n cilinders geperst krijgt. En die tweeliter turbomotor krijgt nu nog eens 25pk extra voor de creaties van de Cupra R. Dat het extra vermogen erin zat, wisten we al. Audi melkt er in de S3 ook 265pk uit.

De Cupra R haalt 250km/u en rijdt 6,2 tellen na het vertrek al 100km/u snel. Wie z'n rechtervoet niet te zwaar maakt moet volgens Seat kunnen toekomen met niet meer dan 8,1l/100km. Om ervoor te zorgen dat de R ook even overtuigend weer tot stilstand komt, groeien de remschijven. In de 19-duims velgen met vijf dubbele spaken huizen vooraan 17-duims schijven. Achteraan hebben de stoppers nog een diameter van 16-duim.

De specifieke uitrusting omvat een koetswerkkit, Alcantara-interieuraankleding en een instrumentarium met witte LED-verlichting. De première volgt in Frankfurt.