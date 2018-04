Nog een speciale Bugatti Veyron: Sang Blue

Door: BV

Wie had gehoopt dat Bugatti op het Pebble Beach Concours D'Elegance (afgelopen weekend) meer uitleg ging geven over deze uitgelekte afbeelding, kwam bedrogen uit. Maar het merk profiteerde van z'n aanwezigheid op het mondaine evenement wel om een speciale editie van de Veyron voor te stellen. Nog maar eens. Ditmaal gaat het niet om een beperkte reeks, maar om een enig exemplaar dat ter ere van de 100ste verjaardag van het merk werd gebouwd. Deze Veyron is Sang Bleu gedoopt. Dat heeft uiteraard wat met de kleurstelling te maken, maar het nieuwste werk van de Franse autobouwer voor een lakbeurt verslijten - dat is te kort door de bocht. De blauwe panelen zijn immers uitgevoerd in bijzonder fijn gelakt carbon. Daardoor is de weefselstructuur van het exclusieve materiaal erdoor zichtbaar. De zilverkleurige elementen zijn dan weer van gepolijst aluminium. Horen er ook bij; nachtblauwe luchthappers en gedeeltelijk in dezelfde kleur gespoten velgen. Aan de binnenzijde is de uitgave bekleed met speciaal leder.

Onder de kap dan... daar is alles als vanouds. Een 8-liter grote W16 met 4 turbo's levert er nog steeds 1.001pk - goed voor een top van 406km/u.