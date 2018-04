KTM stopt productie X-Bow

Door: BV

KTM's uitstapje naar de wereld van de vierwielers, loopt niet zoals verhoopt. De nochtans enthousiast onthaalde KTM X-Bow verkoopt voor geen meter. De Oostenrijkse motorenfabrikant had eerst zelfs z'n oorspronkelijke jaarlijkse verkoopsprognose opgetrokken van 500 naar 1000 stuks. Momenteel produceert de fabriek in Graz een volume dat gelijkstaat met 500 eenheden, maar naar verluidt zijn er nog niet meer dan 80 X-Bow van eigenaar gewisseld. Om te verhinderen dat de voorraad belachelijk hoog wordt, is de productie daarom stilgelegd. Voorlopig tenminste. De motorbouwer wijst met een beschuldigende vinger naar de economische toestand. Speelgoed als de X-Bow slijten in dergelijk klimaat is geen makkelijke opdracht.