KTM X-Bow is klaar

Door: REDACTIE

De Oostenrijke motorenfabrikant heeft z'n eerste auto, de X-Bow, helemaal klaar. Ruim op tijd voor de voorstelling voor het Autosalon van Genève. Samen met de eerste beelden van de Spartaanse tweezitter ‘in het wild', zijn er meer details bekendgemaakt. En die smaken pittig. Het lichtgewicht sportwagentje tikt finaal af op 700kg. Het model wordt aangedreven door een 2.0 TFSI-motor (van VW-Audi). Het arsenaal omvat 220 paarden die hun kracht via de achterwielen aan het asfalt kwijt moeten. Het pookje is handgeroerd en beschikt over zes overbrengingsverhoudingen. Als de X-Bow een succes wordt, zou er ook een krachtiger versie met DSG-bak kunnen komen, maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek. In deze uitrusting presteert de 3,60m lange kart overigens al zeer indrukwekkend; de top bedraagt 217km/u en de sprint naar 100km/u neemt slechts 3,9 seconden (!!) in beslag.

Over de productie is ook meer duidelijkheid geschapen. KTM laat de X-Bow het eerste jaar op maximaal 100 exemplaren bouwen door het Italiaanse bedrijf Dallara dat vooral in de rallywereld bekend is. Pas als blijkt dat alles snor zit, inclusief de interesse van de klanten, neemt KTM de productie over. Dan wil KTM er jaarlijks 500 à 1.000 van slijten. Over de prijs is nog niets geweten...