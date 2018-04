Audi A3 met twaalfhonderdje

Door: BV

Downsizing is een trend die inmiddels al enkele jaren duurt. Nogal wiedes, want een kleine motor in een grote auto lepelen, levert gegarandeerd verbruikswinst op. Vooral tijdens de homologatie, want de ervaring leert ons dat de praktijk soms wat achter blijft. Die kleine motortjes worden immers flink afgebeuld in een grote koets. Maar CO2 is koning, en dat weet Audi ook. Vandaar dat het merk vanaf het Autosalon van Frankfurt de A3 voorziet van een piepkleine viercilinder.

De 1,2l maakt de atmosferische 1,6l in de benzine-instapper overbodig. Het blokje levert immers gelijkaardige prestaties. Dankzij een turbo tikt het af op 105pk en levert het een aardige trekkracht van 200Nm. De A3 komt er nog aardig mee weg; de sprinttijd voor de driedeurs is 11,1 tel - de vijfdeurs Sportback is twee tienden langzamer. Een zesbak koppelt het blok aan de voorwielen. Op papier neemt de A3 1.2TSI genoegen met een 5,5l/100km of een CO2-uitstoot van 127gr/km.