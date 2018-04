Renault Fluence is vierdeurs Megane

Door: BV

Renault had de naam Fluence al eens op een concept car gekleefd. Niet dat de productieversie daar veel mee gemeen heeft; deze nieuweling is de opvolger van de vierdeurs Megane.

In vergelijking met de drie- en vijfdeurs Meganes, groeit de Fluence een beetje. In de lengte tikt het model op meer dan 4,6m af. Dat is voornamelijk aan de kofferbak te danken. Achter de ruimte voor vijf (tussen een wielbasis van 2,7m) hangt immers nog een bijzonder riante kofferbak. Die lust liefst 530l bagage.

Onder de kap komen in eerste instantie vier motoren, met een evenredige spreiding tussen benzine- en dieselslurpers. Een 1.6 met 110pk en een 2.0 met 140pk vallen in de eerste categorie. In de tweede vinden we een 1.5dCi met vermogenversies van 90, dan wel 110pk. Minstens even belangrijk; vanaf 2011 volgt er een versie die elektrisch wordt aangedreven.

Renault bouwt de Fluence in Turkije, waar ook de grootste afzetmarkt is. Of het model bij ons op de markt komt, is nog niet bekend. In elk geval heeft de Belgische invoerder in het verleden steeds de vierdeursversies van de Megane in de catalogus opgenomen.