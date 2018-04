Renault presenteert Fluence

Door: BV

e ontwerpafdeling van Renault leeft zich graag uit op sportwagens. Na de Wind, die in Genève werd voorgesteld, toont de constructeur op de Louis Vitton Classic in Engeland nu ook de Fluence; een studie van een hoog gepositioneerde sportieve vierzitter. De vormgeving van de 4,60m lange coupé wordt overheerst door sobere, vloeiende curven die volgens Patrick le Quément (Senior Vice President Corporate Design bij Renault) even veel tekening als beeldhouwwerk zijn. Aan de voorzijde werd de grille achterwege gelaten om de zuivere lijnen en het logo van de autobouwer te benadrukken. Achter het grote, heldere glasoppervlak van de koplampunits huizen twee rijen LEDs die allen onder een verschillende hoek staan om een optimale spreiding van de lichtbundel te garanderen. Twee grote luchtinlaten accentueren de vorm van de lichtunits en worden door een derde, horizontale luchthapper met elkaar verbonden.

De achterzijde contrasteert met de vloeiende voorzijde door de aanwezigheid van een opvallende kofferlijn met geïntegreerde luchtgeleider en de plooilijnen die de uitgesproken brede wielkasten beklemtonen. Een stijlelement dat Renault met de langgerekte achterlichten nog meer in de verf zet. De achterruit vormt een visueel geheel met het windscherm vooraan door de aanwezigheid van twee glazen dakpanelen. Die worden door een V-vormig dakpaneel van elkaar gescheiden. De onderzijde van het koetswerk bestaat uit een aluminium schelp die de luchtweerstand helpt verbeteren. Ook het grote 22-duims velgen werd zo ontworpen dat luchtwervelingen geminimaliseerd worden. Ze zijn geschoeid met Michelin PAX 245-710 / R560 rubber.

De vloeiende lijnen worden in het interieur doorgetrokken. De sober vormgegeven Recaro-zetels rusten op een enkele voet en kantelen bij het openen van de deur om de instap te vergemakkelijken. Zowel voor- als achteraan zijn ze instelbaar. Bij het verstellen van het zitmeubilair past ook de armsteun in het zijpaneel zich automatisch aan. Een warme rode bekleding wordt gecomplementeerd met bedrukt beige leder voor de zetels. Een natuurlijke bladvorm vormde de inspiratie voor de vormgeving van het dashboard. Een centraal opgestelde joystick wordt gebruikt voor de bediening van alle wagenfuncties, afleesbaar via een centraal opgesteld kleurendisplay voor de voorruit. Het compacte instrumentencluster heeft een analoge toerenteller en een digitale snelheidsmeter. De eveneens met leder beklede kofferruimte biedt plaats aan 396l bagage. De kofferklep opent niet conventioneel, maar schuift via een centrale arm naar voren over het dak.

Onder de kap vooraan huist een 3,5l V6 benzinemotor die goed is voor 280pk en 365Nm koppel. De kracht wordt via een sequentiële automatische zesbak naar de aangedreven voorwielen versluisd. Van 0 naar 100km/u hoeft niet langer dan 6,5sec in beslag te nemen.