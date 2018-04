Proefje voor kampeer-Dacia

Door: BV

Kampeerwagenbouwer Hymer en autofabrikant Dacia hebben de handen in elkaar geslagen voor deze YAV III (Young Activity Van III). Het gaat om een studiemodel, maar het is lang niet uitgesloten dat er ook een productieversie van verschijnt. Die zou half volgend jaar realiteit kunnen zijn en zo'n € 15.000 moeten kosten.

De basis voor de creatie die momenteel wordt tentoongesteld op het Caravan Salon in Dusseldorf, is de Dacia Logan MCV. Daarvan is bekend dat die bijzonder veel ruimte biedt voor een zacht prijsje. Hymer heeft het plaatsaanbod heringericht. Daardoor is er slaapruimte voor vier personen. Achteraan zit een bank, die kan omgetoverd worden tot een bed voor twee kinderen. Twee volwassenen vinden dan weer slaapruimte in de behoorlijk forse daktent. Ook aan boord; slimme opbergvakjes (waar je ook de ramen mee verduisterd) en een keukentje met gasvuur en spoelbak.