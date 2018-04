Audi A4 met 3.0TDI clean diesel

Door: BV

Voortaan zal de 3.0 TDI clean diesel, vroeger exclusief voor Audi's Q7, ook in de A4 verkrijgbaar zijn in combinatie met quattro vierwielaandrijving en een automatische zesbak.

Dankzij een pakket aan schone technologieën, zijnde een nieuw common-rail injectiesysteem (dat tot 2.000 bar genereert), innovatieve druksensoren in de verbrandingskamer en recirculatie van uitlaatgassen slaagt Audi erin een efficiënter verbrandingsproces met lage uitstoot te realiseren. Een nieuw type DeNOX katalysator reduceert de achtergebleven stikstofoxiden. Daarnaast word er AdBlue in de uitlaattoevoer gepompt, een additief dat stikstofoxide in stikstof en water omzet.

De 3.0 TDI clean diesel quattro voldoet nu al aan Euro6-norm, de verwachte uitstootbeperking voor 2014. Het een brandstofefficiënte motor met een verbruik van 6,7 l/100km (Avant: 6,8 l/100km). De combinatie heeft slechts 6,2 sec. (Avant: 6,3 sec.) nodig heeft om van 0 naar 100km/u te gaan. Zijn topsnelheid is op 250 km/u begrensd.