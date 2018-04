Suzuki Alto is hit

Door: BV

De nieuwe Suzuki Alto valt in de smaak. De Belgische invoerder hoopte dit jaar zo'n 1.400 exemplaren van het model te slijten, maar het objectief werd inmiddels verhoogd tot 4.000 stuks. De vraag naar compacte, zuinige auto's ligt aan de basis voor het succes. Het kleintje stoot slechts 103gr/km CO2 uit en verbruikt elke 100km 4,4l brandstof. Dankzij een federale premie van 15% kost het model in Vlaanderen en Brussel zo'n € 7.000. In Wallonië kan je hem voor niet eens € 6.000 kopen.

Dankzij de Alto kan Suzuki in een markt die met bijna 16% daalt, een gecumuleerde groei van 12,5% voorleggen.