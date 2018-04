De nieuwe Suzuki Alto

Door: REDACTIE

Met de nieuwe Alto, het 5e model van het merk dat wereldwijd verkocht zal worden, trekt Suzuki de kaart van milieuvriendelijkheid. Suzuki verwacht op jaarbasis 60.000 Alto's in Europa te verkopen. De officiële commercialisering is voorzien voor het voorjaar van 2009. De nieuwe Alto combineert een aantrekkelijk hedendaags design met praktische bruikbaarheid en zuinigheid. Hij biedt ruimte en comfort bij bescheiden buitenafmetingen.

De nieuwe Alto is vooral bedoeld voor het drukke stadsverkeer. Hij meet slechts 3,50 meter in de lengte, is 1,60 meter breed en 1,47 meter hoog. De straal van zijn draaicirkel is slechts 4,5 meter. Ondanks de compacte afmetingen maakt hij zijn opwachting met een Cw-waarde van slechts 0,3. In het interieur gaat alle aandacht naar de voorste inzittenden, hoewel ook achteraan voldoende ruimte beschikbaar is voor twee volwassenen als gevolg van de 2,36 m wielbasis. Het interieur verwent met tal van opbergvakken voor kleine spulletjes. De achterbank is neerklapbaar om de bagageruimte sterk uit te breiden.

Voor de aandrijving kiest Suzuki de 3-cilinder 1.0 benzinemotor uit de Splash, die voldoet aan de Euro 5 emissienorm. De motor is licht, compact en de inwendige wrijving is laag. Zijn brandstofverbruik beperkt zich tot 4,5 l/100 km; de CO2-uitstoot wordt met 103 g/km gespecificeerd. De 1.0 ontwikkelt 50 kW en een max. koppel van 90 Nm. Standaard levert Suzuki een handgeschakelde 5-bak, maar de prijslijst zal ook een 4-traps automaat opnemen. Op veiligheidsvlak pakt de nieuwe Alto uit met 6 airbags (twee voor, twee zijairbags en twee gordijnairbags), ESP en TECT (Total Effective Control Technology). Dat laatste staat voor voorgeprogrammeerde kreukelzones en een versterkte kooiconstructie. Verder zijn er de verstevigingsbalken die van de inzittenden wegdraaien en energie absorberen. Alle gebruikte bekledingsmaterialen in het interieur zijn energieabsorberend.