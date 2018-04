Volkswagen 1L is terug

Door: BV

In 2002 stelde VW al eens een éénliterauto voor. Een tweezitter waarbij de twee inzittenden achter elkaar een tandempositie innamen, met een klein dieselmotortje dat in theorie niet meer dan 1l/100km zou verbruiken. En nu, zeven jaar later, duikt het concept weer op. De Duitsers pakken ermee uit op het Salon van Frankfurt. De CO2-problematiek is meer brandend actueel dan ooit.

Als we VW mogen geloven, dan betekent de tweede versie van het model niet dat serieproductie in de pijplijn zit. We mogen ons hooguit verwachten aan enkele technieken die overspringen naar andere modellen in het portfolio. Dan hebben ze het wellicht over verluchtingsopeningen die gesloten blijven wanneer geen extra koellucht nodig is. Dat levert immers en gladdere koets op, en minder luchtweerstand resulteert immer in een lager verbruik. Het bijzonder aërodynamische koetswerk, de banden met lage rolweerstand, een laag gewicht (minder dan 500kg) en kleine dieselmotor zijn bepalende factoren voor het bijzonder lage verbruiksgemiddelde van 1,56l/100km. Dat is nog de helft meer dan z'n naam doet vermoeden, maar z'n CO2-uitstoot van amper 39gr/km is zowaar lager dan die van geheel elektrische voertuigen - tenminste als de CO2-afgifte van de elektriciteitsproductie in rekening wordt gebracht.