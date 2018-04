Seat Ibiza Break als Concept

Door: BV

Op de SEAT-stand in Frankfurt kan je het prototype van de Ibiza ST in wereldpremière gaan bewonderen. Deze derde Ibiza-variant, een vijfdeurs break, komt begin 2010 op de markt.

De Belgische ontwerper Luc Donckerwolke is de uitdaging aangegaan om comfort, flexibiliteit en functionaliteit met een jong, innovatief en sportief design te verbinden. SEAT hoopt dan ook met de komst van deze break zijn positie in het B-segment te verstevigen. Sinds het verdwijnen van de Cordoba Vario hadden de Spanjaarden namelijk geen functionele variant meer in hun collectie.