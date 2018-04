Volkswagen E-Up is elektrische mini

Door: BV

VW heeft het Up concept al behoorlijk gemolken. En nu is de laatste rechte lijn naar serieproductie ingezet. Als de studiemodellen uit het verleden allen realiteit worden, dan mogen we ons verwachten aan drie- en vijfdeursversie en een monovolume.

De Up! had in de conceptfase nog de motor boven de achteras zitten, maar die opstelling is inmiddels gesneuveld. Het exemplaar dat op de stand in Frankfurt staat te pronken, is elektrisch aangedreven en zelfs het elektrische aggregaat zit voorin, daar waar we ook de compacte benzine- en dieselmotoren zullen vinden.

De E-Up heeft aan een permanent vermogen van 54pk en een (tijdelijk) piekvermogen van 82pk. Een 240kg wegende lithium-ion batterij die via netstroom wordt geladen, levert een autonomie van maximaal 130km op. De net geen 3,20 meter lange E-Up houdt gelijke tred met een smartje, want dat loopt ook niet meer dan 135km/u. De sprint naar 100km/u neemt 11 tellen in beslag en het voor de stad belangrijke spurtje naar 50km/u duurt 3,5 seconden. In tegenstelling tot smart, vond VW wel de ruimte voor vier inzittenden of een flinke portie bagage.