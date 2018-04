Mazda MX-5 Superlight

Door: BV

Echt spectakelwerk was er op de IAA niet van Mazda. Het bedrijf heeft daarom maar z'n fantasie losgelaten op de Mazda MX-5. Het resultaat is deze Superlight. Door onder meer de voorruit en het klapdak te schrappen, tikt die af op 995kg. Ondanks z'n extreme uiterlijk betekent dat een gewichtsbesparing van niet meer dan 85kg ten opzichte van de standaard MX-5, maar die kan je al bezwaarlijk plomp noemen.

De Superlight is een Speedster, met een motorkap die overgaat in het dashboard. Een minimum aan veiligheid wordt gegarandeerd door twee rolbeugels, waarin ook meteen de extra remlichten geïntegreerd zijn. De aankleding van het interieur is verfraaid met leder, maar de voor nagenoeg alle aanpassingen werd gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen. Denk aan aluminium, carbon, glasvezel...

De vormgeving van zowel koets als interieur is voor de gelegenheid geradicaliseerd. En een opgewaardeerd remsysteem, een breder spoor en een verlaagde rijhouding moeten dat effect versterken. De prestaties blijven in de buurt van die van de productieversie. Logisch, want aan de 126pk krachtige 1.8l benzinemotor en de handbediende vijfbak, werd niet geraakt. De sprint naar 100km/u neemt 8,9 tellen in beslag, terwijl de Superlight slechts 6,3l/100km (150gr/CO2/km) verbruikt. Wie wel wat ziet in een extreme MX-5 slaat best zelf aan het knutselen. Mazda houdt het op dit ene exemplaar.