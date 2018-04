Seat Leon Club alleen voor Belgie

Door: BV

Seat heeft al twee campagnes in het WTCC achter de rug en komt ook uit in het Belgische Touring Car Championship. Om dat laatste extra in de verf te zetten, bedacht de Belgische invoerder een speciale editie van de Leon; de Club Limited Edition. Die wordt op hooguit 100 exemplaren geproduceerd in zwart of wit.

De basis voor de Belgische uitvoering is de Leon 1.9 TDI met 105pk. Voor de gelegenheid is het model opgeleukt met een navigatiesysteem, parkeersensoren, een audio-installatie met 8 luidsprekers en een aantal exclusieve accessoires. Daartoe horen een sportstuur, aluminium pedalen, wijzerplaten met chroomomlijsting, specifieke tapijten, een verchroomde ovalen uitlaatpijp en een plaatje met het nummer van de Limited Edition. Prijskaartje: € 20.490.