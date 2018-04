Zuinigere Seat Leon Ecomotive

Door: BV

In afwachting van de in Frankfurt voorgestelde Leon Ecomotive die slechts 99g/km CO2 uitstoot, brengt Seat bij ons een nieuwe versie van de Leon 1.9TDI op de markt. Door een paar eenvoudige aerodynamische ingrepen is men erin geslaagd de gemiddelde uitstoot van 119g/km naar 115g/km terug te brengen. Hierdoor kan de koper nog net profiteren van de 3% fiscale premie bovenop de 200€ korting voor de dieselpartikelfilter. Deze Leon is verkrijgbaar vanaf eur 18.390 (incl. BTW).