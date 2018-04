BMW Lovos is... stekelig

Door: BV

Bij studenten industrieel design is auto-ontwerp een geliefkoosd thema. En in het geval van de 24-jarige Anne Forschner is dat niet anders. Een originaliteitsprijs verdient ze alvast wel; haar eindwerk is de BMW Lovos (voor Lifestyle of Voluntary Simplicity); en dat is een nogal stekelige bedoening.

Het koetswerk van de Lovos is grotendeel samengesteld uit 260 identieke paneeltjes. Die zijn bedekt met zonnecellen. Om er maximaal rendement uit te halen, zijn alle 260 paneeltjes beweegbaar. Ze kunnen binnen een bepaald bereik de zon volgen. En als de sportauto in beweging is, kunnen ze overeind komen om als luchtrem de vertraging te versterken. Handig, toch? Tussen de voorwielen en aan weerszijden voor de achteras zitten accu's en een elektromotor drijft de achteras aan. In theorie welteverstaan...