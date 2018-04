Chevrolet Caprice op boevenjacht

Door: BV

In ons land doet de politie hun werk grotendeels met gewone auto's die voorzien zijn van een klank- en lichtspel. In de VS leggen de Troopers de lat voor hun "Cruisers" een pak hoger. De markt voor gespecialiseerde voertuigen is er groot en lucratief genoeg om de extra investering voor autoconstructeurs de moeite te maken. De koning van het segment is de Ford Crown Victoria, maar GM wil nu met de Chevrolet Caprice PPV (Police Patrol Vehicle) en deel van de koek. Dit is wat over 20 jaar in de Blues Brother remake aan de lopende band op een hoopje wordt gereden.

De Chevrolet Caprice PPV is gebaseerd op het achterwielaangedreven platform van de Holden Statesman met lange wielbasis. Dat betekent dat je het model in de VS als gewone sterveling zelfs helemaal niet kan kopen. En natuurlijk is het geheel aangepast voor het gebruik door ordehandhavers. Dat gaat van opbergruimte voor het materiaal in de koffer, ruimte voor geweren achter de bestuurderszetel, een tussenschot voor het gespuis op de achterbank over een ingewerkte computer met reuzenscherm in de middentunnel.

Ook technisch is er één en ander aangepakt. De Caprice PPV beschikt over een extra transmissie- en oliekoeling en een aangepast ophanging voor zwaar gebruik. En natuurlijk is er een krachtbron die het merendeel van het Amerikaanse blik moet kunnen bijhouden; een 355pk sterke 6.0l V8.