Infiniti M35 komt als hybride

Door: BV

Infiniti is voor Nissan wat Lexus is voor Toyota. Maar Lexus heeft zich de jongste jaren succesvol geprofileerd als een hybridemerk. Nissan's luxemerk, dat kakelvers op de Europese markt is, heeft geen hybrides. Nog niet. Want de M35, de berline die in de lente van volgend jaar op de markt komt, zal ook als Hybride het levenslicht zien. Dat heeft Infiniti bevestigd. De M35 Hybrid wordt in 2011 aan het aanbod toegevoegd. Tot die tijd krijgen de Europese klanten de keuze uit een 3,5l dikke zespitter of een dieselcentrale met even veel cilinders.

De Hybride is gebaseerd op de benzineversie. De aandrijflijn wordt verrijkt met een elektromotor die door lithium-ion accu's gevoed wordt. Die zijn gelaagd, wat de koeling en de betrouwbaarheid ten goede komt. De stroom ervoor is afkomstig van de benzinemotor (wanneer die overschot heeft) en recuperatie van vertragingsenergie. Een elektromotor met een bescheiden vermogen springt ook bij als de bestuurder het gaspedaal diep trapt. De technologie moet vanzelfsprekend het verbruik reduceren en de prestaties ten goede komen. En onder bepaalde omstandigheden zal de achterwielaandrijver ook alleen elektrisch kunnen rijden. Bij lage snelheden en over een beperkte afstand is dat.