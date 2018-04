Mazda 2 toe aan facelift?

Door: BV

Mazda produceert de guitige (en populaire) 2 nu ook in Thailand. Voor ons heeft dat op zich weinig belang, ware het niet dat uit de fonkelnieuwe fabriek Tweetjes rollen met een smoelwerk dat afwijkt van wat we hier in Europa in de catalogus krijgen. Het model heeft er -zeker in z'n meest sportieve versies- een assertiever front gekregen. Dat wordt gedomineerd door een meer uitgesproken vijfhoekige grille, en mistlichtbehuizingen die met een zilverkleurige sikkelvormige sierlijst worden getooid. De stijl van de 2 leunt dichter aan bij die van z'n grotere broer. Dat Mazda de gereviseerde 2 ook elders aan de man zal brengen, ligt voor de hand. Of die ook naar Europa komt, is nog niet geweten. Ons geld staat op ja.