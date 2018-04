Start is nieuwe instap-TomTom

Door: BV

Democratisch navigeren, dat is waar de nieuwe TomTom Start om draait. Het Nederlandse bedrijf zegt zelf dat het product bedoeld is voor mensen die niet vaak de auto nemen of nog niet eerder kennis hebben gemaakt met navigatie. Dat betekent dat je het zonder de geavanceerde opties moet stellen. Je kan navigeren van A naar B of een kaart bekijken. Punt.

Op de routeberekening wordt niet bespaard; die maakt gebruik van de nieuwste IQRoutes-technologie. Daarbij wordt de reistijd berekend op basis van realistische ervaringen van gebruikers. En natuurlijk hangt er een vriendelijk prijskaartje aan. Een regionale (BENELUX-) versie is er voor € 129 en een Europese editie kost € 159. De eerste is er standaard in een zwarte behuizing, de tweede in wit of zwart maar je kan voor € 15 ook extra fleurige covertjes kopen. Het is niet omdat je zelden navigeert, dat je het niet in stijl kan doen...