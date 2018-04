Betrapt: Mercedes E Cabrio

Door: BV

Mercedes laat de Cabrioversie van de E-Klasse Coupé al buiten spelen. Op excursie in de buurt van Frankfurt kwamen we immers twee deskundig afgeschermde testwagens van de constructeur met de ster tegen. De eerste duidelijk een E met stoffen afdekkap, want bescheiden gecamoufleerd. De lancering van dat model laat dan ook niet meer zo lang op zich wachten. En, verre van onbelangrijk, uit het exemplaar ontsnapte een duidelijk hoorbare agressieve V8-roffel. De bevestiging dat Mercedes van de E Coupé én de aanstormende Convertible een AMG-versie in de catalogus zal keilen. Onder kap; de inmiddels gekende 6,3l met meer dan 500pk, terwijl de constructeur nog in alle talen ontkent dat die motorversie in de planning zit.

Het tweede testmodel, dat al even deskundig werd afgeschermd door de twee Mercedes C350 4Matic testwagens, is een groter vraagteken. De bolle daklijn rijmt niet met die van de E Coupé, en de proporties zijn niet te rijmen met de aanstormende C Coupé. De lijnen in het dak suggeren een vouwdakconstructie (een E Cabrio met metalen klapdak?), maar dan staat de antenne verkeerd. En van de vier deurklinken op de flanken vermoeden we dat de twee achterste alleen tot doel hebben ons op het verkeerde been te zetten, tenzij dat dit de volgende generatie CLS is. Dat zou betekenen dat Mercedes daarin zelfs de B-stijl achterwege laat. Meer informatie kunnen we aan zeven tellen beeldmateriaal niet onttrekken...