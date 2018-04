Kias topsedan is al los

Door: BV

Kia heeft in Korea de eerste beelden vrijgegeven van de K7. Dat is de productieversie van de KND-5 concept car en aan de lijn heeft de autobouwer niet veel meer gewijzigd. De klassieke vierdeurs krijgt een geëvolueerde snuit met assertievere bumperschilden, een gesculpteerde motorkap en de nieuwe Kia-grille. De lijn is dynamischer dan voorheen en de Koreanen willen dan ook zo snel mogelijk de voorganger naar de vergeetput verwijzen. Daarom is het op de thuismarkt de eerste Kia met een alfanummerieke benaming; K7. Buiten Korea zal hij Cadenza heten, maar Europa vormt daarop misschien de uitzondering. Zustermerk Hyundai lanceerde hier immers al met succes een productlijn die uit letters en cijfers bestaat.

De K7 / Cadenza maakt wellicht in de loop van volgend jaar de oversteek, na een commercialisering in de VS (waar het de Amanti aflost). Bij ons wordt het de opvolger van de Opirus, maar of hij in de lage landen ook effectief aan de catalogus wordt toegevoegd, is nog onbeslist. De specificaties zwijgt de autobouwer nog even dood.