LFA: Lexus nieuwe supercar! (+video)

Door: BV

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. Als deze nieuwe super-Lexus je bevalt, hol dan maar snel naar de dealer. Lexus bouwt 500 op het motorblok gesigneerde exemplaren van de LFA , niet één meer. Het publieksdebuut geschiedt deze week op het Autosalon van Tokyo.

Toyota put rijkelijk uit z'n Formule 1-ervaring. Dat betekent niet alleen dat je een V10 onder de kap vindt, waarover later meer, maar ook dat het chassis en het koetswerk bestaat uit een met carbon versterkt composietmateriaal. Daardoor blijft het gewicht van de bolide beperkt tot 1.480kg.

Onder de kap zit een tienpitter (met dry-sump smering voor een lager zwaartepunt) die tot 9000 toeren doorgaat. De atmosferische centrale piekt op 560pk en 480Nm. In de aandrijflijn zit een gerobotiseerde zesbak. Voor een optimale gewichtsverdeling heeft Lexus die net voor de aangedreven achtertrein geparkeerd. Uiteraard kan je daar (bij voorkeur zelfs) zelf de versnelling mee dicteren. De automaat heeft vier modi; Auto, Sport, Normal en Wet. Lexus wijzigt niet alleen de instelling van de automaat. Kies je bijvoorbeeld voor Wet, dan is de tractiecontrole gevoeliger en reageren, motor en stuur docieler. Opteer je voor sport, dan kiest de elektronica de andere richting. Een setje tandwielen omwisselen duurt in het beste geval hooguit twee tienden. De topsnelheid bedraagt 325km/u en een sprintje naar 100km/u neemt niet meer dan 3,7 tellen in beslag.

Net als de koets, wordt het interieur grotendeels met de hand geassembleerd. En natuurlijk overheersen ook daar exclusieve (alcantara) en lichtgewicht (carbon en geborsteld aluminium) materialen. Ben je de bestuurder, dan krijg je een heel trendy LCD-display voor je neus.