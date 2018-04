Range Rover Sport als Autobiography

Door: BV

Land Rover kleeft het Autobiography-label op z'n meest luxueuze Range Rover-versies. Nu komt er ook een Range Rover Sport Autobiography, als speciale editie en in twee smaken.

De uitvoering is gebaseerd op de HSE, de best uitgeruste standaardversie, maar voor de gelegenheid extra gespekt met een iPod-verbindingskabel, Bluetooth-telefoonverbinding en het Cold Climate Pack met verwarmbaar stuurwiel. De opsmuk bestaat verder uit 20-duims lichtmetalen velgen, een radiatorrooster en zijdelings luchtdoorstroomopeningen met een honingraatmotief.

De Range Rover Sport 'Autobiography' bestaat in twee versies: de Le Mans versie die een meer sportief karakter heeft en uitgerust is met een bodykit, en de klassiekere Cannes versie. Beiden beschikken over een tweekleurig lederen interieur en zijn beschikbaar in twee koetswerkkleuren: Santorini Black en Stornoway Grey voor de Le Mans versie en Santorini Black en Alaska White voor de Cannes versie.

Binnenin vervolledigen specifieke tapijten met contrasterende lederen rand en de aanwezigheid van het 'Autobiography Sport' logo de hoofdsteunen, in deurdrempelplaten en in de deurpanelen dit stijlvolle interieur. Het gebruik van het leder wordt uitgebreid naar de bovenkant van het instrumentenbord en de deurpanelen. De Le Mans versie krijgt daarnaast ook schakelhendels aan het stuur. De prijs van de Range Rover Sport 'Autobiography' met 3.0 TDV6 motor bedraagt € 79.600 voor de Le Mans versie en € 74.400 voor de Cannes versie.