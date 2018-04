Fiat 500 raakt niet door autokeuring

Door: BV

Vandaag is in de media bekend geraakt dat de populaire Fiat 500 een onvoldoende krijgt op de ophangingstest die door de Belgische keuringsorganisatie GOCA wordt opgelegd. De autootjes krijgen daardoor een rode kaart, en kunnen niet aan het verkeer deelnemen. Voor nieuwe 500tjes is er nog niet meteen een probleem, omdat die de eerste vier jaar van keuring zijn vrijgesteld, maar wie z'n exemplaar te koop wil zetten is eraan voor de moeite. In een communicatie eerder vandaag hield de GOCA nog vast aan de geldigheid van z'n meting voor de achterophanging. Afgekeurd betekent onveilig, klonk het toen. Inmiddels heeft de organisatie een communicatiestop afgekondigd. Enkel voor kleine wagens met een maximale achterasbelasting van 300kg wordt een uitzondering gemaakt. De 500 is net te zwaar, maar de technisch identieke Fiat Panda raakt probleemloos gekeurd.

In tegenstelling tot wat de GOCA beweert, zijn niet alleen kleine wagens getroffen. Ook sommige BMW's met een fabrieks-sportophanging en laagprofielbanden ondervinden problemen met de bewuste test, zo wist de woordvoerster van het merk ons te bevestigen. In de ons omliggende landen, waar eveneens keuringsplicht geldt, bestaat het probleem niet. Alleen België voert de meting op de achterophanging uit. Duitsland heeft op het punt gestaan om de test in te voeren, maar zag ervan af.