Fisker koopt GM-fabriek

Door: BV

GM heeft na z'n verplichte herstructurering (lees: faillissement) nogal wat zaakjes in de etalage staan. Het is al van de merken Saab en Hummer vanaf en heeft finaal besloten de stekker uit Saturn te trekken nadat de enige geïnteresseerde koper voor het merk heeft afgehaakt. Maar niet alleen merken staan in de etalage. GM sloot een hoop fabrieken, en die staan nu te koop.

Niet zomaar iedereen is geïnteresseerd in een autofabriek met machines, maar Fisker klinkt het als muziek in de oren. De piepjonge autofabrikant wil tegen eind 2012 een tweede, kleiner model in productie hebben - een elektrische sedan die in het gamma onder de Karma (foto's) past. Overheidspremies zouden ervoor zorgen dat de prijs ervan onder 40.000 dollar blijft. Tegen 2014 moeten er jaarlijks 75.000 tot 100.000 stuks van de band rollen. De helft ervan zou voor export bestemd zijn.

Fisker koopt de fabriek in Wilmington, Delaware voor 18 miljoen dollar van Motors Liquidation. Dat is de nieuwe naam voor het ‘oude' GM. De faciliteit zal rechtstreeks voorzien in 2000 arbeidsplaatsen en onrechtstreeks (bij toeleveranciers) nog eens 3000 mensen werk verschaffen.