VW loslippig over nieuwe Passat

Door: BV

Volkswagen heeft in de VS deze schets van een nieuwe middenklasse sedan vrijgegeven. Die zal in een nieuwe productiefaciliteit in Chattanooga in de staat Tennessee gebouwd worden. Eind 2011 moeten de eerste exemplaren voor de Amerikaanse markt van de band rollen. Dat is niet toevallig wanneer de Passat aan aflossing toe is. En de verschillen tussen de Europese en Amerikaanse versie zullen niet groot zijn...

De volgende Passat komt er voor de Yanks met geblazen tweeliter benzinemotoren en de obligate zespitter. Of de VS dan al rijp is voor dieselversies weet nog niemand, maar VW houdt de mogelijkheid alvast achter de hand. In Europa zal het gamma uitsluitend uit viercilinders bestaan. De V6 komt niet meer. We krijgen meer geavanceerde motoren die grotere vermogens koppelen aan een kleinere cilinderinhoud en een geringer verbruik. De kleinste wordt wellicht een dubbel geblazen 1,2l benzinecentrale.