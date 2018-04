1 op 5 wagens op slechte banden

Door: BV

Uit een door Federauto in augustus uitgevoerde studie blijkt 1 op 5 auto's in België op gevaarlijk slechte banden rond te rijden. De vakorganisatie voerde bij 1.000 willekeurige voertuigen (personenwagens en SUVs) op een 50-tal locaties willekeurig visuele controles uit op de staat van de banden.

De controle onthult dat 7% van de auto's een profieldiepte heeft van minder dan 1,6mm. Dat is hoe dan ook onvoldoende om nog door de technische keuring te raken. Bij net geen 10% oordeelt de organisatie dat dringende vervanging nodig is, en dat het eigenlijk onverantwoord is nog te rijden. Een aantal dat overeen komt met het ganse wagenpark van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 31% van de gevallen vertoont minstens 1 band een onregelmatigheid, wat zich laat extrapoleren naar 1,7 miljoen wagens in Belgie. In één vijfde van de gevallen dringt een controle door een professional zich op, klinkt het bij Federauto. En hoewel de wetgeving de jongste jaren gevoelig strenger werd blijken 5,2% van de wagens rond te rijden met verschillende bandenmaten op één as, en monteert 4,1% van de bestuurders op dezelfde as een verschillend bandenmerk.

De bandendruk, waartegen het meest gezondigd wordt, werd bij de controle niet eens gecontroleerd. Federauto benadrukt evenwel de noodzaak om die 1 keer per maand (bij koude banden) te controleren.