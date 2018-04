Belgische verkoopscijfers oktober 2009

Door: BV

De automarkt in ons land blijft stilaan maar zeker overeind krabbelen. Met 39.726 inschrijvingen van nieuwe personenwagens blijft de terugval in vergelijking met oktober 2008 beperkt tot 7,6%. De gecumuleerde cijfers voor het ganse jaar blijven daardoor verbeteren. Het verlies daalt nu onder 15%. De markt boet in vergelijking met vorig jaar nog 14,3% in. Afgelopen maand zijn het de merken Renault, Volkswagen, Ford, Peugeot en Citroën die met 4.337, 4.184, 3.377, 3.145 en 3.095 stuks de top vijf uitmaken.

Minder slechte cijfers zijn er ook in de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen: -21%. Dat is een resultaat dat overeenstemt met de totaalcijfers over de eerste 10 maanden van 2009. Geen verandering echter bij de zware bedrijfsvoertuigen, met nog steeds sterk dalende resultaten.

De motormarkt toont voor het eerst dit jaar tekenen van uitgesproken verzwakking. Febiac noteerde afgelopen maand iets meer dan 1.500 inschrijvingen van nieuwe motoren, een terugval met 13,4% vergeleken met oktober 2008. Maar het gecumuleerde verlies voor 2009 blijft schommelen rond de 7%.