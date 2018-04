GM houdt Opel voor zichzelf

Door: BV

De verkoop van Opel aan het Canadese Magna en z'n Russische partner Sperrbank gaat niet door. General Motors zal de herstructurering van Opel zelf doorvoeren. Het bedrijf gaat daarvoor binnenkort praten met de betrokken overheden, in de eerste plaats de Duitse.

De details van de herstructurering worden de komende tijd uitgewerkt. Op dit ogenblik geeft GM alleen aan dat het in z'n Europese installaties zo'n € 3 miljard minder moet uitgeven.

Het bedrijf ziet af van een verkoop van Opel omdat z'n financiële positie de jongste maanden fel verbeterd is. De Amerikaanse markt trekt aan en ook de situatie in Europa is verbeterd, zegt GM-Baas Fritz Henderson. GM rekent overigens op de riante steun van de verschillende Europese overheden. Die was aan overnamekandidaat Magna toegezegd.

De GM-directie was niet opgezet met de plannen van onderdelenfabrikant (en favoriet van de Duitse overheid) Magna. Vooral de expansiedrang van het bedrijf in Rusland, waar GM het uitstekend doet, viel er in slechte aarde. Die ging eerder al een paar keer op de rem staan, en blaast de verkoop nu definitief af.