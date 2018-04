Nog meer Aston Martin Rapide

Door: BV

De komst van de vierdeurs Aston Martin zit al jaren (de voorstelling als concept dateert van 2006, het fiat voor een productieversie van 2007) in de pijplijn, maar nu is het model er echt. Bijna. In elk geval heeft Aston Martin een beeldenreeks en definitieve specificaties van de het model vrijgegeven.

De 5935cc V12 achter de voorwielen is atmosferisch en levert 477pk bij 6.000t/min. De koppelcurve reikt tot 600Nm bij 5.000 krukasrotaties per minuut. En omdat de Rapide dankzij een geheel uit lichtgewicht materialen (aluminium en zelfs magnesium) opgetrokken koets net onder de 2 ton blijft, is ruimschoots voldoende voor prestaties die met menig supersportwagen de vloer aanvegen. Een automatische zesbak en de aangedreven achterwielen stuwen de massa in 5,3 tellen naar 100km/u en het is pas bij 303km/u dat de luchtweerstand te groot wordt.

Met z'n vier deuren wil de Rapide ook de praktische kant van het autorijden niet links laten liggen. De koffer beschikt over een vijfde deur en heeft en capaciteit van 301 tot 750l. Voor dat laatste vouwen de individuele kuipzetels op de achterbank met een druk op de knop, plat.

Bij Aston heeft men extra inspanningen verricht om een uitrusting te kunnen bieden die vergelijkbaar is met die van een Mercedes S-Klasse, Audi A8 of Porsche Panamera. Ons oog viel onder meer op de zetels met geïntegreerde verwarming en koeling, navigatiesysteem met harde schijf, gepersonaliseerde dorpellijsten en een 1000w Bang & Olufsen Beosound geluidssysteem.

De eerste Aston Martin Rapide worden begin volgend jaar geleverd.