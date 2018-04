Heftiger BMW M3 GTS

Door: BV

BMW's M-afdeling bouwde van de vorige generatie (E46) al een lichtgewicht CSL en nu doen de ingenieurs het nog eens over voor de nieuwe M3 GTS.

Van half werk houden ze niet bij M. Om het gewicht te beperken ging men daarom nog rigoureuzer tewerk dan voorheen. Denk aan lichtgewicht kuipzetels en het schrappen van luxe-items als de airco en de radio. De achterbank keilt men eveneens overboord, maar een rolkooi wordt dan weer aan de uitrusting van deze semi-circuit-BMW toegevoegd. De kuipjes zijn oopgetrokken uit lichtgewicht materiaal en een aluminium motorkap en carbon dakpaneel zorgen niet alleen voor enkele kilo's besparing, maar ook voor een lager zwaartepunt. Het interieur is afgewerkt met Alcantara, omdat je daar meer grip op hebt. De koets is dan weer voorzien van een voorsplitter, diffuser en achtervleugel in koolstofvezel. Splitter en vleugel zijn instelbaar. De magnesium uitlaatlijn zorgt niet alleen voor en rauwere uitlaatbrom,die is ook lichter dan de stalen uitlaatlijn van de huis-tuin-en-keuken-M. Door de ingrepen komt de M3 op een leeggewicht van niet eens anderhalve ton.

De V8 onder de kap heeft een grotere boring dan de standaardmotor en heeft nu een slagvolume van 4,4. Daarom is hij 30pk sterker. Er gaat nu 450pk naar de achterwielen via M's DCT-overbrenging. De banden zijn breder, klemmen om 19-duims lichtgewicht velgen, de remmen hebben geperforeerde schijven voor meer bijtkracht en uithouding en de ophanging laat zich verstellen. Wat dat allemaal betekent voor de prestaties is nog even onduidelijk. M maakt zich sterk dat het de rondetijd van de E46 M3 CLS op de Nürburgring zal verpulveren en dat lijkt en veilige verondersteling.

Na het Autosalon van Genève komt de extreme M3 GTS op de markt. In geschatte verkoopprijs in ons land is € 117.000.