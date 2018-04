Lichter, sneller, Spyder van Porsche Boxster (+Video)

Door: BV

Porsche heeft de Boxster op dieet gezet. Het resultaat is deze Spyder die meteen de herinnering aan de 550 Spyder en RS Spyder moet oproepen.

De Spyder zet 1.275kg op de weegschaal. Daarmee is het de lichtste Porsche uit het gamma. Het gros van de gewichtsbesparing werd gerealiseerd door de dakconstructie van de Boxster te schrappen. De Spyder heeft een knutseldakje. Dat biedt een elementaire beschutting tegen slecht weer, maar het is niet de bedoeling dat het meer dan een noodoplossing is. De topsnelheid uitproberen met het dak erop, is niet aanbevolen.

De Spyder is gebaseerd op de Boxster S met Sport Chrono Pakket, maar de 3.4l zescilinder boxermotor in het midden van de structuur heeft dezelfde specificaties als die in de Cayman S. Dat betekent dat die 320pk levert; 10 meer dan de Boxster S. Alleen de PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling is leverbaar. Activeer je de launch-control dan katapulteert de nieuwe creatie zich naar 100km/u in 4,8 tellen. De topsnelheid bedraagt 267km/u.