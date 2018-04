Porsche Cayman en Boxster in het nieuw

Door: BV

Porsche heeft voor z'n twee instapmodellen een grondige opfrisbeurt bedacht. Beiden debuteren vandaag op het L.A. Autoshow, waar dit jaar overigens bijzonder weinig nieuws te rapen valt.

De sportwagenconstructeur wil z'n Boxster en de duurdere Cayman weer verder van elkaar positioneren. Dat betekent dat ze ook uiterlijk wat meer van elkaar verschillen. Het verschil zit evenwel niet in de vernieuwde lichtunits, want die zijn gelijk. Vooraan hebben die opvallend veel weg van de units van de Carrera GT terwijl achteraan glooiende lijnen het mooie weer maken. De Boxster en Cayman krijgen in de voorbumper luchtinlaten van een ander type en beschikken over andere mistlichten of (op dezelfde plaats) dagrijlichten met LED-technologie. Bij de Boxster vormen die een horizontale streep, bij de Cayman zijn die ondergebracht in een ronde behuizing. Achteraan maakt alweer het bumperschil en de uitlaat het verschil.

Grote aanpassingen zijn er vooral onder de centrale motorkap van beide modellen. Zowel de Boxster als de Cayman worden in hun instapversie aangedreven door een 2,9l grote zescilinder boxercentrale. Die levert in de Boxster 255pk terwijl de Cayman 10pk extra krijgt. Hetzelfde geldt overigens voor de 3,4l van de S-versies. Die wordt in de open tweezitter 310pk krachtig terwijl de Cayman 10 paardjes extra krijgt. De versies worden standaard nog steeds gekoppeld aan een handbediende zesbak, maar bij de automaten is er heuglijk nieuws. De verouderde Tiptronic-transmissie ruimt er immers baan voor de PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling. En dat is technologie die wel helemaal bij de tijd is. Meer vermogen en een bliksemsnelle automaat zorgen natuurlijk voor potiger prestaties. Belangrijk in deze CO2-gevoelige dagen is ook dat het normverbruik daalt, met 11 tot 16%, ondanks bredere wielen en banden. Om de vertragingscapaciteit te rijmen aan het grotere potentieel zijn ook de remmen opgewaardeerd. Stabiliteitscontrole hoort tot de standaarduitrusting. De (grotendeels optionele) boordelectronica krijgt dezelfde update als die in de jongste 911-evolutie. Het centrale beeldscherm is nu aanraakgevoelig en je kan de geluidsinstallatie probleemloos koppelen met je iPod of MP3-speler.