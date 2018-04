Re-Volt is funky Pools

Door: BV

Eigenlijk is deze Re-Volt al uit de oude doos. Deze apart ogende elektrische driewieler werd oorspronkelijk in Zwitserland ontwikkeld, maar het bedrijf van de bedenkers ging al in 2003 failliet. Een Poolse onderneming kocht de blauwdrukken over en nu, zes jaar later, is de Re-Volt een feit.

Een vleugeldeur verzekert de toegang tot het interieur waarin twee inzittenden in tandem-positie plaats kunnen nemen. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 7kWh. Daarmee raak je 100km ver en is de Re-Volt hooguit 90km/u snel. Het toestel recupereert de remenergie om de laatste meters uit de autonomie te persen.

De Polen vragen omgerekend zo'n € 14.000 voor de elektro-auto. En een beetje meer als je zetelverwarming, lichtmetalen velgen of een achteruitrijcamera wil. Over exportplannen weten we niets.