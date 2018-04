Ford introduceert opblaasgordels

Door: BV

Opblaaskussens zitten in moderne auto's zowat overal. Je vindt ze in het stuurwiel, dashboard, in de deuren, tegen het dak en zelfs voor de knieën. En Ford heeft nu nog een nieuwe plaats bedacht; de gordels.

Ford werkt al een tijd aan opblaasbare gordels en introduceert de technologie volgend jaar in een productiemodel. De volgende generatie Ford Explorer, bestemd voor de VS, is halverwege 2010 de eerste auto die ze krijgt. Daarna volgen de andere modellen uit het wereldwijde productaanbod.

De plofgordels zijn uitsluitend bestemd voor de achterste passagiers. Die hebben momenteel het meeste nood aan extra bescherming. De werking van de gordels is vergelijkbaar met die van een airbag, al zijn er een paar verschillen. De ontplooiing duurt 40 milliseconden en dat is trager dan een conventioneel plofkussen. De gordel is immers al in contact met de passagier en hoeft dus geen afstand te overbruggen. En omdat de pyrotechnische bediening van een conventionele airbag (met hete lucht als gevolg) geheid voor brandwonden zou zorgen, heeft Ford een vulsysteem met een koud gas ontwikkeld.

In opgeblazen toestand bedekt de gordel vijf keer meer oppervlakte dan een normaal exemplaar. Dat zorgt voor een betere verdeling van de krachten. Ze helpen ook het bovenlijf en het hoofd te stabiliseren. Vooral bij kinderen zou dat een grote vooruitgang betekenen. Het merk met het Blauwe Ovaal beweert ook dat z'n nieuwe gordels comfortabeler zijn. De riemen zijn immers soepeler en hebben minder scherpe randen. Dat moet meer mensen aanzetten om hun gordel ook achteraan effectief te dragen.