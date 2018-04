Ford experimenteert met opblaasgordel

Door: BV

ord zal op het Autosalon van Detroit, dat volgende week de deuren opent, enkele nieuwe veiligheidstechnologieën tonen. Voorlopig zijn ze nog ingebouwd in studiemodellen, maar de constructeur overweegt massaproductie. Het gaat om een waarschuwingssysteem voor de gordeldracht dat ook de tweede zitrij in de gaten houdt. Op zich is dat niet zo bijzonder, want er zijn reeds merken die dat aanbieden. Wel speciaal is Fords’ idee voor een opblaasbare gordel.

De verbetering in constructie en opblaastechnieken van airbags maakt het mogelijk een langwerpig gevormd exemplaar in de gordel in te bouwen. Op de achterbank, want vooraan kunnen conventionele airbags zonder problemen ingebouwd worden. Ford denkt dat de air-gordel bij een ongeluk de druk op het bovenlichaam beter verdeelt en dat het hoofd beter op z’n plaats gehouden wordt. Het merk heeft alvast het patent aangevraagd.