Matte lak voor speciale Alfa Brera

Door: BV

Alfa Romeo heeft een speciale Brera bedacht; de Italia Independent. Die ziet het levenslicht als een tot 900 exemplaren gelimiteerde oplage en is -als voornaamste wapenfeit- voorzien van en matte koetswerklak.

De Titaniumlak wordt gecombineerd met 18-duims velgen die naar keuze zwart of grijs zijn uitgevoerd, maar eveneens mat zijn. Erdoor zijn de rode remklauwen met Alfa Romeo-logo zichtbaar. Een uit aluminium vervaardigde tankdop en discrete Italia Independent-badges maken de uiterlijke aanpassingen compleet.

Het interieur heeft een stuurpost waarin carbon, leder en aluminium het hoge woord voeren, geaccentueerd door rode stiksels en een rood instrumentarium. Ook de aluminium pedalen zijn specifiek.

Om de exclusiviteit te waarborgen, bouwt Alfa alleen de topmotor in. Dat is een 3.2l V6 met 260pk en -vooral- een indrukwekkende soundtrack. De keuze voor voor- of vierwielaandrijving laten de Italianen aan de klant.