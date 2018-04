Dit is de nieuwe BMW 5-Reeks! (+ Video)

Door: BV

BMW bouwt de 5-Reeks al sinds 1972. Sindsdien hebben we van de grote middenklasser vier generaties zien passeren en heeft BMW er 5,5 miljoen stuks van verkocht. De huidige generatie werd in 2003 geïntroduceerd en gaat nu met pensioen. De eerste details over de nieuwe Fünfer zijn zopas bekendgemaakt.

BMW bouwt de 5 op een nieuwe architectuur. Die wordt gedeeld met de 7-Reeks die eerder dit jaar werd geïntroduceerd en de 5 GranTurismo die nu bij de dealer staat te pronken. Door intensiever gebruik te maken van staal met een hoge weerstand, blijft het gewicht onder controle en neemt de stijfheid van het model met liefst 5% toe. Net als Siebener, krijgt de 5 (optioneel) de beschikking over een actieve achteras die in de bochten tot 60km/u 2.5° tegenstuurt. Dat lijkt weinig, maar het maakt de draaicirkel een halve meter kleiner. Bij hogere snelheden stuurt de as mee, om bijvoorbeeld vakwissels aan hoge snelheden stabieler te maken. Het onderstel kan eveneens met gestuurde dempers en een actieve besturing verrijkt worden. De stuurinrichting is voortaan overigens steeds voorzien van een elektrische in plaats van een hydraulische bekrachtiging.

De 5-Reeks wordt leverbaar met één V8 benzinemotor met twee turbo's,drie zescilinder benzinemotoren en twee zescilinder diesels. De topper wordt 407pk en 600Nm sterk, terwijl een Twinturbo zes-in-lijn met drie liter slagvolume in de nieuwe 535i tekent voor 306pk en 400Nm. De 528i wordt 258pk sterk en de 523i zal 204pk leveren. Bij de diesels levert de 530d voortaan 245pk en is de 525d goed voor 204pk. De enige viercilinder in het startaanbod wordt de 520d, nu goed voor een puike 185pk. Toch zijn het niet zozeer de prestaties die opvallen, maar het verbruik. BMW claimt dat de nieuwe instapdiesel elke 100km/u over de gemengde cyclus niet meer dan 5,0l brandstof vraagt. Z'n CO2-uitstoot blijft daarom beperkt tot 139gr/km. De 550i heeft voor een sprint naar 100km/u niet meer dan 5 tellen nodig. De traagste, de 520d, doet er nog steeds niet meer dan 8,1 seconden over.

Het interieur is ruimer en ergonomischer dan voorheen. De iDrive is nu aan z'n derde generatie toe is standaard, net als een 7" scherm bovenaan de middenconsole. De topversies hebben een display dat tot 10" groot is. Om de nadruk op de dynamische kwaliteiten te leggen, verwent BMW de bestuurder. Onder meer door de middenconsole 7° in zijn richting te draaien. Om extra interieurruimte te creëren, groeit de wielbasis. Z'n lengte van 2,97m is een recordwaarde binnen z'n segment. De knieruimte voor de achterpassagiers groeit met 13mm. In de koffer kan je 520l bagage kwijt. De achterbank laat zich in ongelijke delen neerklappen en beschikt ook nog over een doorlaadluik. De andere afmetingen dan; de nieuwe sedan wordt net geen 4,9m lang, is 1,86m breed en 1,45m hoog.

De veiligheidsuitrusting omvat de gebruikelijke collectie van zes airbags, aangevuld met de nodige elektrische waakhonden en ant-whiplash hoofdsteunen. In een aanrijding met zwakke weggebruikers spring de motorkap omhoog. Dat creëert ruimte tussen het lichaam van het slachtoffer en het harde motorblok. In de optielijst kunnen de ongevalbeperkende voorzieningen nog aangedikt worden. Onder met een nachtcamera die ook voetgangers herkent, camera's op de hoeken, een snelheidsregelaar die desnoods zelf de auto tot stilstand brengt, ge-automatiseerde noodoproepen, een head-up-display en zo kunnen we nog wel even doorgaan...

De 5-Reeks wordt wat duurder dan z'n voorganger. Voor exacte prijzen is het evenwel nog te vroeg.