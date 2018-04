Peugeot 407 en 607 worden 1 model

Door: BV

PSA-baas Philippe Varin heeft verklapt dat zowel de Peugeot 407 als de 607 géén opvolger meer krijgen. De verkoop van beide modellen (en vooral de 607) valt tegen. In plaats daarvan komt er één model, waarvan de instapversies het 407-cliënteel moeten bekoren, en met topversies die de trouwe 607-rijders niet in de kou laten staan. Het onderstel voor beide modellen wordt gedeeld met de volgende generatie Citroën C5 en DS5, de naam van de nieuweling wordt 508.

Citroën heeft eerder al in z'n kaarten laten kijken en omdat we zo ongeveer weten wat de C5 van de derde generatie onder de kap krijgt, kunnen we goed inschatten wat de 508 zal aandrijven. Allereerst; er komen hybrides, volgens het Hybrid4-principe dat bij PSA in ontwikkeling is en combineerbaar wordt met een dieselcentrale. Wellicht staan die van meet af aan in de catalogus, want van de Citroën DS5 is al uitgelekt dat die alleen als hybride zal bestaan. Bijna alle benzinemotoren worden 1.6l turbo's met vermogens van 150 tot 200pk. Alleen de instapper wordt een atmosferische 1.6, die het evenwel nog steeds tot 120pk schopt. Bij de diesels mikken we op een instap 1.6 met minimaal 110pk en tegen die tijd wellicht ook 136pk, een 2.0 die 163pk levert en een 2.2 die in de buurt van 200pk aftikt.

De voorstelling van de 508 is nog niet voor meteen. Een gokje; een concept op het Autosalon van Parijs in september van volgend jaar en de productieversie in maart 2011 op het Salon van Genève.