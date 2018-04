Kia Cadenza is klaar

Door: BV

Kia had al eens een opwarmer gepresenteerd voor de opvolger van de dubieus gelijnde Opirus. Die gaat Cadenza heten, wordt in Korea als K7 verkocht en lijkt de oversteek naar Europa niet te zullen maken. Het nieuwe vlaggenschip is bestemd voor Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

De vormgeving van de Cadenza breekt radicaal met die van de Opirus. In vergelijking is het door Peter Schreyer getekende koetswerk een oase van soberheid en evenwicht. Die wielbasis gaat er met bijna 5cm op vooruit, wat resulteert in een grotere binnenruimte, maar omdat Kia de overhang voor- en achter flink doet afslanken is de auto toch kleiner dan z'n voorganger. Het model bestaat alleen in benzineversies met vermogens tussen 165 en 290pk. De aandrijving geschiedt op de voorwielen en zowel een manuele als een automatische transmissie maken deel uit van het programma.

De Cadenza wentelt zich in een aankleding die die van een topmodel waardig is. Denk aan een achteruitrijcamera, leder, navigatie, klimaatregeling met twee temperatuurszones...