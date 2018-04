In vol ornaat: Renault Twingo Gordini RS

Door: BV

Renault wekt de legendarische naam Gordini weer tot leven. Niet in een speciale modellenreeks, maar wel als een exclusieve uitvoering van de krachtigste modellen uit z'n aanbod. De Twingo Gordini RS geeft de aftrap. De orderboeken worden geopend op 10 januari, de Clio en de Megane volgen later. De prijs is nog niet bekend.

De prestaties van de Twingo Gordini RS zijn dezelfde als die van elke andere Twingo die uit de ateliers van Renault Sport rolt. Niet dat je daar depressief van wordt, want een 1.6l turbo benzinemotor met 133pk is krachtig zat voor zo'n kleintje. De uitrusting van de Twingo RS wordt voor de gelegenheid wel aangedikt. Een radio-cd met bediening aan het stuur, automatische airco en een volledig uitschakelbare stabiliteitscontrole. Wie een nog extremere rijervaring wil, kan het cupchassis in de optielijst aanstippen.

De aanpassingen zijn dus esthetisch van aard. Aan de buitenzijde is de specifieke "Bleu Malte" koetswerklak met lichte vernis en twee legendarische witte strepen de meest opvallende. Wie dat blauw echt afschuwelijk vindt, kan overigens ook voor zwart kiezen. Maar Renault laat het er niet bij. Glanzend zwarte accenten verfraaien de voor- en achterbumper en witte sierelementen versterken het contrast op de randen rond de mistkoplampen, de buitenspiegelbehuizingen en de spoiler. Beide flanken krijgen het ‘Gordini Series'-logo, een knipoog naar de Gordini-cup van weleer, waarvan de kwalificatieronden bekend stonden onder de naam ‘Series'. De speciale Twingo rust op 17-duimers die naar keuze met blauw of zwart gefacetteerd zijn.

Binnenin vinden we sportmeubilair met een verstevigde zijsteun in een zwart/blauwe ledercombinatie. De deurinleg is in blauw leder en de twee tinten komen eveneens terug op het sportstuur. Dat heeft bovendien twee witte strepen die het nulpunt aangeven. De versnellingspook heeft een blauwe balg en op de pookknop prijkt het Gordini-logo. Het dashboard is nog afgewerkt met specifieke stiksels, maar daar is het vooral de blauwe toerenteller met witte rand die de aandacht opeist.